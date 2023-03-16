Украинские власти хотят, чтобы уже к маю-июню появилось международное соглашение по конфискации российских активов, которые должны пойти на восстановление Украины. Однако, западные союзники не спешат с поддержкой в этом вопросе.

Об этом пишет агентство Reuters.

По словам замминистра юстиции Украины Ирины Мудрой, отдельные страны обеспокоены тем, что создается прецедент, который поставит под угрозу их собственные активы. Их могут потребовать в качестве компенсации за прошлые военные конфликты, в которые они были вовлечены по всему миру.

По оценке правительства Украины, на начало этого года ущерб от российского вторжения составил 700 млрд долларов.

Ранее мы писали, что Европейский союз до сих пор не может найти и заморозить 136 млрд евро российских активов. Пока ЕС удалось разыскать лишь 20,9 млрд евро. Еще в октябре сообщалось, что было заморожено около 17,4 млрд евро.

Также сообщалось, что в Евросоюзе придумали законный способ использовать замороженные активы РФ в пользу Украины. Общий объем замороженных на Западе российских активов оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.