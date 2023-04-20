В четверг, 20 апреля, в Украине идет уже 421-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 19 апреля.

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20 апреля

09.01 Последствия вчерашнего удара ааиабомбой по многоэтажному дому в прифронтовом Угледаре. Как говорит автор видео, под завалами находятся военные и гражданские.

Российские военные паблики регулярно призывают «сложить» многоэтажки в Угледаре, которые находятся на возвышенности и из которых просматривается и простреливается территория, где находятся позиции россиян.

Вероятно сейчас российские войска при помощи управляемых бомб пытаются полностью разрушить все многоэтажные дома в городе.

08.37 В Южной Корее идут реакции на слова о возможной военной помощи Украине. Ее вчера не исключил президент Юн Сок Ёль в случае "крупномасштабного нападения на гражданское население".

В администрации президента назвали эту позицию "здравым смыслом и принципиальным ответом". И добавили: "то, что мы будем делать в будущем, будет зависеть от России", пишет издание Yonhap.

А вот лидер оппозиции Ли Джэ Мён призвал президента пересмотреть свои высказывания.

"Предложение военной поддержки региону, находящемуся в конфликте, — это действие, наносящее ущерб национальным интересам, и мы никогда не должны этого делать", — заявил Ли, слова которого приводит то же издание.

По его словам, ни одно из предыдущих правительств "не проводило внешней политики создания противника".

Напомним, Москва в ответ на заявление Сеула пригрозила поставками оружия КНДР.

08.24 В Украине вчера вечером, в 21:57, произошло "высокоэнергетическое акустическое событие". Оно вероятно связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля при космическом агентстве Украины. Он ведет контроль за сейсмической, радиационной обстановкой и геофизическими явлениями.

Организация уточняет, что "расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области". Остальная информация уточняется.

Напомним, вчера вечером в небе под Киевом видели яркую вспышку. Ее связывают либо с метеоритом, либо с упавшим спутником NASA (хотя последняя версия уже опровергается).

08.12 Воздушные силы Украины сообщают, что этой ночью сбили 10 из 11 "Шахидов" на юго-восточном направлении.

08.08 Под Киевом не могли упасть спутники NASA, поскольку 19 апреля они не входили в атмосферу Земли.

Об этом ряду СМИ сообщил представитель космического агентства Роберт Маргетта.

Что касается спутника RHESSI, о вероятном падении которого вчера заявляли украинские власти, то на сайте NASA опубликовали время, на которое был запланирован вход аппарата в атмосферу.

Оно указано как 3:50 ночи по Киеву (20:50 по восточному летнему времени EDT). Известно, что вспышка в небе над Киевом произошла гораздо раньше.

07.43 Главное из утренней сводки украинского Генштаба.

За прошедшие сутки россияне применили 26 "Шахидов". 21 из них уничтожен.

На земле ВСУ отразили более 55 атак противника.

На Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве.

На Бахмутском направлении - тяжелые бои за Бахмут и Хромово.

На Авдеевском направлении - попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.

На Марьинском направлении - многочисленные атаки в районах Марьинки и Победы.

На Шахтерском направлении - атаки против Угледара.