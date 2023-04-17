Министр финансов США допускает риски подрыва гегемонии доллара после введения санкций против России.

Так Джанет Йеллен ответила на вопрос CNN, какие риски несет в себе "превращение доллара в оружие".

"Когда мы используем финансовые санкции, связанные с ролью доллара, существует риск, что со временем это может подорвать гегемонию доллара. Но этот важнейший инструмент мы пытаемся использовать юридически и по обстоятельствам, и в том числе при поддержке наших союзников", - заявила глава американского Министерства финансов.

"Конечно, у Китая, России и Ирана возникает желание найти альтернативу. Но доллар используется в качестве мировой валюты по причинам, по которым другим странам нелегко найти альтернативу с такими же свойствами", - добавили министр.

Мы писали, что в России китайский юань заменил доллар США, став самой продаваемой валютой. Санкции, направленные против финансовой системы России, вынудили Кремль и российские компании перевести свои внешнеторговые операции с доллара и евро на валюты стран, отказавшихся присоединяться к каким-либо ограничениям.

Также сообщалось, что Бразилия и Китай заключили торговое соглашение об отказе от доллара в пользу своих валют.