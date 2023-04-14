Президент Бразилии Лула да Сильва - страны, которая недавно отказалась от доллара в расчетах с Китаем - призвал к этому и остальные страны.

Об этом он сказал во время инаугурации Дилмы Русеф на посту руководителя банка БРИКС в Шанхае

"Каждый вечер я задаю себе вопрос – почему все страны должны быть привязаны к доллару в торговле? Почему мы не можем делать это в привязке к нашим валютам? Кто вообще решил, что после отказа от "золотого стандарта" валютой должен быть доллар, а не юань, реал или песо?", - спросил Лула да Сильва, находясь с визитом в Китае.

Он призвал также перейти на собственную валюту страны, входящие в БРИКС.

"Почему такой банк как БРИКС не может иметь валюту, которая бы использовалась в торговых отношениях Бразилии и Китая, Бразилии и других стран БРИКС. Это сложно, потому что некоторые к такому не привыкли", - заявил он.

Ранее мы писали, что недавно Китай и Франция заключили первое соглашение о торговле газом в юанях. Сделка на 65 000 тонн сжиженного природного газа была заключена между китайской CNOOC и французской нефтегазовой компанией TotalEnergies. СПГ был доставлен в Китай из ОАЭ.

В конце прошлого года лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет работать над покупкой нефти и газа в юанях для установления своей валюты на международном уровне и ослабления влияния доллара на мировую торговлю.