Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 15 апреля. В нем президент рассказал о новых персональных санкциях СНБО против россиян и о спасательной операции в Славянске.

"В Славянске на Донбассе сейчас продолжается поисковая операция после ракетного удара, который произошел накануне. Есть информация, что под завалами домов еще находятся тела погибших. Разрушено более 50 жилых домов, из них свыше 30 – многоквартирные. Раненых – более 20 человек, а погибших, по состоянию на данный момент, уже 11. Среди них совсем маленький ребенок – мальчик 2021-го года рождения", - сообщил Зеленский.

Также президент заявил о новых персональных санкциях против российских граждан и отметил, что все украинские санкции "будут синхронизированы с глобальными санкциями, поскольку это неизбежный процесс".

"Санкционное давление на всех, кто виноват в этой агрессии, блокирование их активов и возможностей на уровне всего мира – это самозащита мира уже сейчас от любых других возможностей агрессии. Возвращение мира и его стабильность не имеют альтернатив", - добавил Зеленский.

Кроме того, президент проинформировал о выработке украинской позиции для июльского саммита НАТО в Вильнюсе и о переговорах с главой Франции Эмманюэлем Макроном.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО против россиян. Под них попали дочь Шойгу и "Яндекс", а также ряд других физических и юридических лиц.

Также "Страна" рассказывала, что накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе в июле, кроме реальных шагов по ее членству в Альянсе.