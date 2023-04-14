Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в пятницу, 14 апреля.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о совещаниях с военными, главой СБУ Василием Малюком и руководителем ГУР Кириллом Будановым. Рассказал о совещании с правительством по евроинтеграции. Сообщил о телефонном разговоре с премьером Британии об ускорении поставок оружия для ВСУ. Рассказал о совещании по вопросам восстановления страны. Высказался за освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский подписал закон о самом большом увеличении бюджета в истории Украины.

Также "Страна" рассказывала, что в Верховной Раде появится Офис по адаптации украинского законодательства к европейскому.

Война в Украине продолжается уже 415-й день. Мы следим за новостями 14 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 414-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Ежесуточно на этом участке РФ совершает 40-50 попыток штурма и более 500 обстрелов с применением всего спектра вооружения. Для усиления российской группировки в Бахмут была переброшена часть сил и средств с Авдеевского направления.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.