Как уже писала "Страна", по данным наших источников, Кабмин дал команду активизировать подготовку к выборам в парламент.

Однако минимально необходимым условием для проведения выборов (хоть парламентских, хоть президентских) является прекращение войны и отмена военного положения.

Сейчас большинство экспертных оценок, а также попавших в публичный доступ оценок западных спецслужб, говорят о том, что война в нынешнем году не закончится.

Так, согласно данным американской военной разведки, которые стали известны на днях благодаря утечкам из Пентагона, переговоры о прекращении войны маловероятны в течение 2023 года "во всех рассмотренных сценариях".

"Ожидается, что военный конфликт перекинется на 2024 год, потому что ни одна из сторон не одержит победу и не захочет вести переговоры", - говорится в оценке американской разведки.

При этом в качестве наиболее реального сценария она рассматривает тупик на фронте к концу года, когда ни одна из сторон не сможет добиться перелома в войне и достигнет лишь "небольших территориальных завоеваний".



Но еще интереснее другой вывод разведки - для Украины затяжной конфликт и связанный с ним рост разочарования внутри страны тем, как ведется война, может привести к политической нестабильности, "повысив вероятность смены руководства".

На фоне нынешней огромной популярности президента Владимира Зеленского и доверия к его политике среди населения такой прогноз выглядит на первый взгляд весьма спорным.

Однако, стоит отметить, что власти создали в обществе очень высокие ожидания от военной кампании этого года. Вплоть до возвращения Крыма, а то и вообще всех территорий.

И если к концу года окажется, что эти ожидания не оправдались и контрнаступление не привело к успеху и к перелому на фронте в пользу Украины, а сама война, как и прогнозирует американская разведка, зайдет в тупик и начнет превращаться в затяжной конфликт с не очень понятной перспективой, то не исключено, что реакцией общества на это будет огромное разочарование и вал претензий к власти и лично к Зеленскому.

И в такой ситуации перед Банковой станет развилка из двух вариантов - продолжать и дальше войну на истощение с риском на увеличение протестных настроений вплоть до попытки смены власти. Либо пойти на перемирие по существующей линии фронта (тот самый "корейский сценарий"), что, теоретически, можно будет представить как победу - война окончилась при сохранение контроля Украины над большей частью территории страны с перспективой быстрого вступления в ЕС, военное положение отменено, ракеты и бомбы больше на голову не падают, люди могут возвращаться к мирной жизни. И для значительной части уставшего от войны общества такое объяснение может оказаться вполне приемлемым.

Естественно, для Зеленского это будет выбор между двумя плохими и опасными вариантами, поэтому ставку украинская власть сейчас делает все-таки на перелом в войне в ходе ближайшего контрнаступления. В том числе чтобы затем заставить Россию пойти на украинские условия перемирия.

Но если это не получится, то вариант реализации "корейского сценария" уже в 2023 году также отбрасывать на 100% нельзя.

И активизировавшиеся разговоры о выборах - один из индикаторов того, что вероятность окончания войны до конца года в украинской власти не считают нулевой.

Ранее "Страна" анализировала, почему Запад и украинские власти начали обсуждать смену избирательной системы.