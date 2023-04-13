Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 13 апреля.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о заседании военного кабинета с участием военных, разведки и Офиса президента. Рассказал о совещании по евроинтеграции, заявил о готовности Украины к вступлению в ЕС. Сообщил о встрече с работниками оборонно-промышленного комплекса в связи с нововведенным Днем ВПК.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде появится Парламентский офис по адаптации украинского законодательства к европейскому. Новое ведомство должно помочь евроинтеграции Украины.

Также "Страна" рассказывала, что, по данным брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка, Европейская комиссия в октябре текущего года будет рекомендовать начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз.

Война в Украине продолжается уже 414-й день. Мы следим за новостями 13 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 413-го дня войны. Россияне, похоже, полностью захватили административный центр Бахмута и добились успехов под Кременной. Большой резонанс вызвало видео, на котором украинскому пленному отрезают голову. Washington Post пишет, что Украина отложила свое контрнаступление из-за погоды, медленных поставок техники, нехватки боеприпасов и слива документов Пентагона. А премьер Шмыгаль заявил, что контрнаступление может начаться летом, а не весной.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, что стало известно об Украине из "утечкек Пентагона".