Украина может стать членом Евросоюза уже в следующем году. Такой прогноз озвучил глава МИД Дмитрий Кулеба в ходе дискуссии Chatham House.

Он считает, что вступление произойдет через год после начала соответствующих переговоров. А начать их Украина планирует уже в этом году.

"Я думаю, что это займет примерно год, когда Украина получит полноправное членство. Это все должно произойти, если ЕС не выдвинет какие-то искусственные условия, которые притормозят этот процесс. Украина делает свою домашнюю работу гораздо быстрее, чем некоторые ожидали", - сказал Кулеба

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает стать полноценным членом ЕС в течение будущих двух лет.

А президент Украины Владимир Зеленский отвел на это два-три года.

Одним из условий вступления Украины в ЕС является прекращение войны, которая продолжается уже 400-й день.

Ранее мы подводили итоги 399-го дня войны. В Бахмуте продолжались ожесточенные бои. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне занимают примерно 65% Бахмута. Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ планируется в апреле-мае и пройдет по нескольким направлениям, но сроки зависят от погоды. А британская The Guardian сообщила о том, что Кремль планирует "очень долгую" войну против Украины.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о стратегии Украины и РФ в Бахмуте, сроках контрнаступления ВСУ и условиях мира от Москвы и Киева.