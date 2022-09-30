Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина станет полноправным членом ЕС в течение двух-трех лет.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с университетским сообществом и общественными деятелями Швейцарии, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Мы уже приобрели статус кандидата – мощно работали над этим даже во время войны… Страна избрала путь в Евросоюз. Сомнений нет, что в течение двух-трех лет мы получим членство в Европейском Союзе. По крайней мере, мы четко к этому идем – и законодательно, и в диалоге с нашими партнерами. И большинство стран ЕС нас уже там видят", – заявил Зеленский.

Напомним, ранее в Евросоюзе описали будущий механизм по принятию Украины в ЕС.

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