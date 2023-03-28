На саммите Евросоюза в декабре будет рассмотрен вопрос о начале переговоров о приеме Украины и Молдовы в ЕС.

Об этом заявил глава Еврососовета Шарль Мишель во время визита в Молдову.

Мишель рассказал, что в ближайшее время Еврокомиссия опубликует отчет о прогрессе Молдовы, Украины и Грузии на пути к членству в ЕС.

"На основании этого отчета я намерен поставить вопрос о начале переговоров со всеми тремя странами об их приеме в ЕС", - сказал он.

Напомним, что на переговоры о членстве в Евросоюзе могут уйти годы - к примеру, консультации ЕС с Турцией начались в конце 2005 года, а кандидатом в ЕС страна является с 1987 года. Она также является ассоциированным членом Евросоюза с 1964 года и входит в Таможенный союз с ЕС.

Напомним, что на июньском саммите ЕС в 2022 году было принято решение предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в организацию. Еврокомиссия предложила несколько шагов, выполнение которых Украиной является условием предоставления ей статуса кандидата. Что этот статус дает Украине, мы рассказывали в отдельном материале.

Для Молдовы это такие условия: завершить основные шаги недавно начатой комплексной реформы системы правосудия, устранить недостатки, выявленные ОБСЕ и Венецианской комиссией в области правосудия.

Для Украины, например, условия касаются прежде всего судебной реформы, борьбы с коррупцией и деолигархизацией.

При этом статус кандидата в ЕС для Молдовы, например, не подразумевает присоединения к антироссийским санкциям.