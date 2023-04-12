Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в среду, 12 апреля.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о своем участии в совещании финансовых структур по восстановлению Украины. Рассказал о встрече с двухпартийной делегацией Сената США. Заверил, что ни один цент американской помощи не идет не по назначению. Поздравил работников ракетно-космической отрасли с праздником.

Ранее мы писали, что американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники в американской разведке, утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение якобы присвоили себе как минимум 400 млн долларов из средств, которые были переданы Киеву американцами для закупок дизеля.

Также "Страна" рассказывала, что министр финансов США Дженет Йеллен заявила, что международные партнеры готовы обеспечить финансирование Украины до конца года.

Война в Украине продолжается уже 413-й день. Мы следим за новостями 12 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 412-го дня войны. На фронте по-прежнему в центре внимания - бои за Бахмут. Российская регулярная армия действует на флангах, а "вагнеровцы" сосредоточены на продвижении внутри города. Украинские военные отмечают, что с приходом российских регулярных войск резко усилились артиллерийские обстрелы.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.