Министр финансов США Дженет Йеллен заявила, что международные партнеры готовы обеспечить финансирование Украины до конца года.

Об этом она сказала в ходе встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

Если война закончится к середине 2024 года, то по оценке МВФ, потребность Украины во внешнем финансировании составит 115 млрд долларов. Если же она продлится до конца 2025 года, потребность увеличится до 140 млрд долларов, пишет "Голос Америки".

Стоимость восстановления Украины после войны оценивается Всемирным банком в 411 млрд долларов. По словам Йеллен, страны-доноры будут координировать долгосрочную помощь Украине через отдельную платформу, а также предоставят средства на срочное восстановление, а именно - ремонт энергетических сетей.

На прошлой неделе МВФ утвердил пакет помощи в размере 15,6 млрд долларов, но МВФ отметил наличие "чрезвычайных рисков" для программы.

Ранее NYT рассказывал, почему Запад пока не решается конфисковать замороженные активы РФ и передать их Украине.

Война в Украине продолжается уже 413-й день. Мы следим за новостями 12 апреля в своем онлайне.

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