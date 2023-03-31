Международный валютный фонд (МВФ) одобрил рекордный кредит Украине на 15,6 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным источников агентства, совет директоров Международного валютного фонда одобрил четырехлетнюю кредитную программу EFF для Украины на 15,6 млрд долларов.

Кредит станет крупнейшим для Украины с момента начала войны и первым крупным пакетом финансовой помощи стране, находящейся в состоянии войны.

Программа рассчитана на два этапа. На первом деньги пойдут на удовлетворение неотложных потребностей страны и удержание стабильности. Второй этап - финансовая поддержка структурных реформ и евроинтеграции.

Как писала "Страна", 21 марта Международный валютный фонд заявил, что на рабочем уровне достиг договоренностей с Украиной по поводу возможной кредитной программы на сумму в 15,6 млрд долларов. Программа рассчитана на четыре года. Соглашение стало результатом длившихся несколько месяцев переговоров между сотрудниками МВФ и украинскими властями.

Спустя несколько дней Кабмин и группа кредиторов Украины одобрили проект нового меморандума с МВФ на 15,6 миллиарда долларов. Группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба предоставила финансовые гарантии для программы МВФ, включающие продление моратория на выплату долгов Украины с 1 августа 2022 года на период действия программы МВФ, то есть 2023-2027 годы.