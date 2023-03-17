Украина может получить от МВФ $4,5 млрд до конца года по программе, которая предполагает выделение 15,6 миллиардов долларов кредита на четыре года.

Об этом сообщает Forbes.

Для того, чтобы утвердить новую программу Украине нужно принять среднесрочную стратегию доходов на 5 лет, не допустить эмиссионного финансирования дефицита госбюджета и пересмотреть макропараметры на которых строится бюджет этого года.

В частности, речь идет о показателе среднегодового курса доллара (в текущей редакции бюджета – 42,2 грн/$), от которого зависит гривневый эквивалент поступлений от таможни и расходов по погашению госдолга.

Учитывая, что сейчас розничный курс держится ниже 39 грн/$, бюджетный показатель тоже должен быть меньше, анонимно сообщил изданию один из членов правительства.

Также в числе условий - перезагрузка Бюро экономической безопасности. О ликвидации БЭБ речь не идет, вместо этого правительство проведет новый конкурс по примеру недавнего отбора директора Национального антикоррупционного бюро.

Как писала "Страна", в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.

Напомним, что Украина достигла предварительного соглашения с миссией МВФ по пересмотру мониторинговой программы.