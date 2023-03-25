Кабмин и группа кредиторов Украины одобрили проект нового меморандума с МВФ на $15,6 миллиардов.

В распоряжении правительства от 24 марта 2023 г. №242-р говорится, что министр финансов Сергей Марченко уполномочен на подписание указанного письма.

Группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба также предоставила финансовые гарантии для программы МВФ, что включает в себя продление моратория на выплату долгов Украины с 1 августа 2022 года на период действия программы МВФ (2023-2027 годы).

"Группа призывает всех других официальных двусторонних кредиторов как можно быстрее достичь соглашения с Украиной о режиме долга, по крайней мере, столь же благоприятном", - отмечается в заявлении.

Ранее Forbes описал условия программы МВФ для Украины на $15,6 млрд, которая включает пересмотр курса доллара и перезагрузку БЭБ. Первые $4,5 млрд по этой программе Украина может получить до конца текущего года.

Для этого Украине нужно принять среднесрочную стратегию доходов на 5 лет, не допустить эмиссионного финансирования дефицита госбюджета, пересмотреть макропараметры, на которых строится бюджет этого года, и перезагрузить Бюро экономической безопасности.