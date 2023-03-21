Международный валютный фонд заявил, что на рабочем уровне достиг договоренностей с Украиной по возможной кредитной программе на сумму в 15,6 млрд долларов на четыре года.

Соглашение стало результатом длившихся несколько месяцев переговоров между сотрудниками МВФ и украинскими властями.

Окончательное выделение средств должен будет одобрить совет директоров фонда.

Ранее мы сообщали о том, на каких условиях фонд может дать этот кредит. По данным Forbes, первые $4,5 млрд по этой программе Украина может получить до конца текущего года.

Для этого Украине нужно принять среднесрочную стратегию доходов на 5 лет, не допустить эмиссионного финансирования дефицита госбюджета, пересмотреть макропараметры, на которых строится бюджет этого года, и перезагрузить Бюро экономической безопасности.

При этом глава МВФ Кристалина Георгиева заявляла, что Украине для функционирования экономики в этом году нужно $40-48 млрд финансирования.

Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что дефицит госбюджета составляет $38 млрд. Власти уже договорились с западными партнерами о привлечении $33 млрд, а оставшиеся $5 млрд как раз хотят взять у МВФ.