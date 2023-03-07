По данным Минфина России, в январе-феврале 2023 года дефицит российского бюджета составил 2,581 трлн рублей – это почти 90% от запланированной цифры в 2,925 трлн рублей за год.

По расчетам министерства, доходы от продажи нефти и газа упали почти наполовину.

При этом дефицит в феврале составил около 820 млрд рублей, что в два раза меньше январского показателя – 1,76 трлн рублей.

Нефтегазовые доходы бюджета РФ падают из-за потери Россией главного рынка сбыта - Европы.

Сейчас россияне пытаются перенаправить потоки энергоносителей в другие страны: Китай, Индию, Турцию. Но это пока полностью не покрывает недостачу из-за потери европейского рынка. К тому же цены на энергоносители сейчас держатся на относительно низком уровне. А перенаправить поставки газа быстро вообще невозможно.

Россия пытается в ускоренном темпе все же решить проблему с поиском новых рынков сбыта для своих энергоносителей и экспорта прочих товаров. Но если это не получится в обозримом будущем, то, как полагают эксперты, российские власти будут вынуждены девальвировать рубль для сокращения дефицита бюджета.

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