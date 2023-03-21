В Раде поддержали увеличение расходов бюджета на нацбезопасность и оборону на 537 миллиардов гривен
Верховная Рада поддержала увеличение расходов госбюджета на нацбезопасность и оборону на 537,2 млрд грн. "За" проголосовали 325 депутатов.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в телеграм-канале.
Это самое большое увеличение бюджета в истории Украины. Премьер Шмыгаль сообщал, что более 518 млрд грн пойдут на выплаты военным, закупку военной и специальной техники, оборудования и т.д., а 19 млрд – пойдут в резервный фонд.
Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram перечислял еще ряд сфер, среди которых предлагается распределить средства:
- 518,2 млрд грн – увеличение расходов на сектор национальной безопасности и обороны. Большая часть этих средств пойдет на денежное довольствие военнослужащих.
- 19 млрд грн – пополнение Резервного фонда государственного бюджета. Не менее 3 млрд грн из указанной суммы будут выплачиваться на единовременную денежную помощь семьям погибших военнослужащих, полицейских, а 2 млрд грн – на строительство фортификационных сооружений.
Источниками покрытия таких дополнительных расходов предлагается определить:
- 419,3 млрд грн – увеличение дефицита государственного бюджета (фактически: внутренние и внешние заимствования),
- 60,7 млрд грн – увеличение доходов государственного бюджета (за счет увеличения поступления НДФЛ, НДС с произведенных товаров и части чистой прибыли государственных банков),
- 50,3 млрд грн – сокращение расходов на обслуживание государственного долга,
- 6,9 млрд грн – уменьшение расходов на обеспечение государственных гарантий.
Деньги нашлись благодаря поддержке наших международных партнеров.
Как мы писали", сегодня Рада приняла законопроект, который позволяет военным бесплатно хранить репродуктивные клетки в криобанках.
Ранее комитет Рады по нацбезопасности и обороне провел заседание, посвященное скандалу с закупкой продуктов для ВСУ.