Верховная Рада поддержала увеличение расходов госбюджета на нацбезопасность и оборону на 537,2 млрд грн. "За" проголосовали 325 депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в телеграм-канале.

Это самое большое увеличение бюджета в истории Украины. Премьер Шмыгаль сообщал, что более 518 млрд грн пойдут на выплаты военным, закупку военной и специальной техники, оборудования и т.д., а 19 млрд – пойдут в резервный фонд.

Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram перечислял еще ряд сфер, среди которых предлагается распределить средства:

518,2 млрд грн – увеличение расходов на сектор национальной безопасности и обороны. Большая часть этих средств пойдет на денежное довольствие военнослужащих.

19 млрд грн – пополнение Резервного фонда государственного бюджета. Не менее 3 млрд грн из указанной суммы будут выплачиваться на единовременную денежную помощь семьям погибших военнослужащих, полицейских, а 2 млрд грн – на строительство фортификационных сооружений.

Источниками покрытия таких дополнительных расходов предлагается определить:

Источниками покрытия таких дополнительных расходов предлагается определить: 419,3 млрд грн – увеличение дефицита государственного бюджета (фактически: внутренние и внешние заимствования),

60,7 млрд грн – увеличение доходов государственного бюджета (за счет увеличения поступления НДФЛ, НДС с произведенных товаров и части чистой прибыли государственных банков),

50,3 млрд грн – сокращение расходов на обслуживание государственного долга,

6,9 млрд грн – уменьшение расходов на обеспечение государственных гарантий.

Деньги нашлись благодаря поддержке наших международных партнеров.

Как мы писали", сегодня Рада приняла законопроект, который позволяет военным бесплатно хранить репродуктивные клетки в криобанках.

Ранее комитет Рады по нацбезопасности и обороне провел заседание, посвященное скандалу с закупкой продуктов для ВСУ.