Завтра, 31 марта, Международный валютный фонд (МВФ) может утвердить новую кредитную программу для Украины.

Это следует из расписания заседаний Исполнительного совета фонда, опубликованного на его сайте.

МВФ должен объявить о кредитной программе на 15,6 млрд долларов для Украины.

Как мы писали, 21 марта Международный валютный фонд заявил, что на рабочем уровне достиг договоренностей с Украиной по поводу возможной кредитной программы на сумму в 15,6 млрд долларов. Программа рассчитана на четыре года. Соглашение стало результатом длившихся несколько месяцев переговоров между сотрудниками МВФ и украинскими властями.

Спустя несколько дней Кабмин и группа кредиторов Украины одобрили проект нового меморандума с МВФ на $15,6 миллиардов. Группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба предоставила финансовые гарантии для программы МВФ, включающие продление моратория на выплату долгов Украины с 1 августа 2022 года на период действия программы МВФ, то есть 2023-2027 годы.