Последний день марта. Когда МВФ может утвердить новую кредитную программу для Украины
Завтра, 31 марта, Международный валютный фонд (МВФ) может утвердить новую кредитную программу для Украины.
Это следует из расписания заседаний Исполнительного совета фонда, опубликованного на его сайте.
МВФ должен объявить о кредитной программе на 15,6 млрд долларов для Украины.
Как мы писали, 21 марта Международный валютный фонд заявил, что на рабочем уровне достиг договоренностей с Украиной по поводу возможной кредитной программы на сумму в 15,6 млрд долларов. Программа рассчитана на четыре года. Соглашение стало результатом длившихся несколько месяцев переговоров между сотрудниками МВФ и украинскими властями.
Спустя несколько дней Кабмин и группа кредиторов Украины одобрили проект нового меморандума с МВФ на $15,6 миллиардов. Группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба предоставила финансовые гарантии для программы МВФ, включающие продление моратория на выплату долгов Украины с 1 августа 2022 года на период действия программы МВФ, то есть 2023-2027 годы.