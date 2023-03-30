Из-за войны в Украине рост мирового ВВП будет менее 3%, а 2023 год "станет еще одним сложным годом". Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева на Боаоском азиатском форуме.

Об этом пишет DW.

"Мировая экономика уже довольно долгое время находится в неспокойной обстановке, переживая потрясение за потрясением. Мы ожидаем, что 2023 год станет еще одним сложным годом", - сказала она.

По ее словам, турбулентность в банковском секторе развитых экономик вызвана "быстрым переходом от длительного периода низких процентных ставок к гораздо более высоким ставкам, необходимым для борьбы с инфляцией".

Данный переход "сделал принятие политических решений еще более трудным", заявила она.

Как писала "Страна", Украина и МВФ договорились о новой кредитной программе на $15,6 миллиардов. Forbes описал условия программы МВФ для Украины на эту сумму, куда входит пересмотр курса доллара и перезагрузка БЭБ.

Напомним, что Украине нужны ещё $10 миллиардов для восстановления экономики только в этом году.

Тем временем война в Украине продолжается уже 400-й день. Мы следим за новостями 30 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 399-го дня войны. В Бахмуте продолжались ожесточенные бои. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне занимают примерно 65% Бахмута. Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ планируется в апреле-мае и пройдет по нескольким направлениям, но сроки зависят от погоды. А британская The Guardian сообщила о том, что Кремль планирует "очень долгую" войну против Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о стратегии Украины и РФ в Бахмуте, сроках контрнаступления ВСУ и условиях мира от Москвы и Киева.