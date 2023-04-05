Власти Украины проинформировали страны Большой семерки о том, что благодаря финансовой помощи Международного валютного фонда и Евросоюза дефицит бюджета на 2023 год закрыт.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, распространенном 5 апреля в Брюсселе по итогам заседания Межведомственной координационной платформы доноров для Украины.

"Правительство Украины представило свои бюджетные потребности на 2023 год, которые оно оценивает в $39,9 млрд. После утверждения четырехлетней программы МВФ по поддержке Украины с общим бюджетом в $15,6 млрд и с учетом поддержки ЕС бюджета Украины в рамках пакета макрофинансовой помощи в размере €18 млрд с выплаченными уже €4,5 млрд, а также взносов других доноров правительство Украины подтвердило, что закрыло дефицит бюджета на 2023 год", - отмечается в заявлении.

Кроме того, Киев представил свои "приоритетные потребности для восстановления в 2023 году энергетической инфраструктуры, гуманитарного разминирования, критической и социальной инфраструктуры, жилья и поддержки частного сектора".

"Эти приоритетные потребности в восстановлении составляют $14,1 млрд и потребуют финансирования в размере $10,8 млрд сверх $3,3 млрд, которые уже выделены правительством Украины для этой цели в бюджете на 2023 год", - говорится в документе.

Напомним, в конце марта МВФ одобрил рекордный кредит для Украины на 15,6 миллиарда долларов.

Также в марте сообщалось, что Министерство финансов Украины увеличило заимствования в 6,4 раз, но не смогло собрать всех сумм для выплат по старым долгам.