Белый дом направил Конгрессу США проект оборонного бюджета США на 2024 год, предусматривающий рекордные в мирное время расходы в размере 886 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Проект впервые предусматривает закупку ракет и других боеприпасов по многолетним контрактам, обычно заключаемым для самолетов и кораблей. Очевидно, это связано с подготовкой к потенциальному военному конфликту с Китаем.

В рамках проекта бюджета ускоряются темпы закупки Пентагоном истребителей пятого поколения F-35, которые будут основой воздушного могущества США.

Также предполагается модернизация ядерной "триады" США, судостроение и развитие космического потенциала.

Также проект может похвастаться исторически большим бюджетом на исследования для Пентагона - 145 млрд долларов, предназначенных для разработки новых видов оружия, например, гиперзвуковых ракет.

Помощь Украине со стороны Пентагона осталась такой же, как и в предыдущем году - 300 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Пентагон запросил 170 миллиардов долларов на новый финансовый год. В нижней палате Конгресса США его оценили как несерьезный.