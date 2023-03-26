Украина больше не будет печатать деньги для ликвидации дефицита бюджета, заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью Financial Times.

По его словам, подобная практика создала огромные риски для макрофинансовой стабильности, когда в прошлом году Украина была вынуждена печатать миллиарды гривен, за которые НБУ покупал у Минфина облигации госзайма.

"Это было быстрое лечение, но очень опасное", - говорит Пышный.

Целью НБУ сейчас является поглощение избыточной ликвидности путем ужесточения резервных требований к банкам и постепенное возвращение к плавающему обменному курсу.

Напомним, что запрет эмиссионного финансирования дефицита бюджета через покупку Нацбанком гособлигаций был заложен в соглашении с МВФ.

В нём также шла речь о показателе среднегодового курса доллара (в текущей редакции бюджета – 42,2 грн/$), от которого зависит гривневый эквивалент поступлений от таможни и расходов по погашению госдолга.

Учитывая, что сейчас розничный курс держится ниже 39 грн/$, бюджетный показатель тоже должен быть меньше, сообщил Forbes один из членов правительства.

Также в числе условий - перезагрузка Бюро экономической безопасности. О ликвидации БЭБ речь не идет, вместо этого правительство проведет новый конкурс по примеру недавнего отбора директора Национального антикоррупционного бюро.

Ранее сообщалось, что Украина и МВФ договорились о новой кредитной программе на $15,6 миллиардов, что оперативно одобрили Кабинет министров Украины и группа кредиторов.