США уже готовят черновик соглашения об окончании конфликта в Украине, который предложат России в случае ее поражения.

Об этом пишет американский журналист Сеймур Херш на своей странице на платформе Substack.

"Два месяца назад Объединённый комитет начальников штабов проинструктировал членов штабов... составить черновик договора об окончании войны, чтобы предоставить его россиянам после их поражения на поле боя в Украине", - сообщил он.

Также Херш, со ссылкой на источники в американской разведке, утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение якобы присвоили себе как минимум $400 млн из средств, которые были переданы Киеву американцами для закупок дизеля.

"Зеленский покупал у россиян дизельное топливо со скидкой", - заявил Херш.

Также он утверждает, что директор ЦРУ Бернс привез в Киев список из 35 фамилий украинских силовиков и чиновников якобы причастных к коррупции и разворовыванию западной помощи. После чего 10 человек из этого списка были уволены, остальные 25 остались.

"Те десять, от которых избавились, нагло хвастались деньгами, которые у них были, разъезжая по Киеву на своих новых "Мерседесах", - утверждает Херш со ссылкой на слова одного из сотрудников разведки.

Напомним, в начале 2023 года разгорелся скандал после публикации расследования Сеймура Херша с обвинениями в адрес Белого дома в организации подрыва "Северных потоков" в 2022 году.

Вашингтон эти обвинения опроверг, а Херша обвинили в распространении пророссийских нарративов.