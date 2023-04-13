В Верховной Раде появится Парламентский офис по адаптации украинского законодательства к европейскому. Новое ведомство должно помочь евроинтеграции Украины.

Соответствующее распоряжение подписал спикер парламента Руслан Стефанчук, о чем сообщил в соцсетях.

"Основные задачи Офиса — экспертная, аналитическая, информационная и документальная поддержка комитетов украинского парламента при проработке евроинтеграционных законопроектов.

Обеспечение деятельности офиса будет осуществляться за счет международной технической помощи", - сообщает Стефанчук.

Напомним, что накануне Европарламент и Верховная Рада провели первое совместное заседание в рамках движения Украины к членству в ЕС.

"Теперь каждый комитет украинского парламента становится по сути евроинтеграционным. Каждая законодательная инициатива будет рассматриваться через призму ее соответствия тем или иным европейским нормам. И это должно стать новой архитектурой украинского парламентаризма", - сообщал Стефанчук.

По данным брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка, Европейская комиссия в октябре текущего года будет рекомендовать начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз.

А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил прогноз, что Украина станет членом Евросоюза уже в следующем году.