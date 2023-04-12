Сегодня состоялось первое межкомитетское заседание Верховной Рады и Европарламента. Теперь каждый украинский законопроект будет анализироваться на соответствие европейским нормам.

Об этом сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук, называя этот день "историческим".

"Теперь каждый комитет украинского парламента становится по сути евроинтеграционным. Каждая законодательная инициатива будет рассматриваться через призму ее соответствия тем или иным европейским нормам. И это должно стать новой архитектурой украинского парламентаризма", - заявил Стефанчук.

Он добавил, что запланированы регулярные встречи, совместные мероприятия, рабочие контакты между парламентариями.

"Основу и повестку дня для межкомитетского диалога должны составить "дорожные карты" мероприятий на евроинтеграционном направлении. И это в итоге будет способствовать продвижению Украины к полноправному членству в Евросоюзе", - сказал Стефанчук.

Недавно брюссельский журналист Рикард Йозвяк сообщил, что Европейская комиссия в октябре текущего года будет рекомендовать начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз.

А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил прогноз, что Украина станет членом Евросоюза уже в следующем году.