Сегодня в 16:00 Россия нанесла удар управляемыми авиабомбами по промышленному предприятию в Семеновском районе Черниговской области. Есть раненный.

Об этом сообщает ОК "Север".

"В результате удара есть разрушение зданий. Предварительно, один работник предприятия ранен", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает Нацполиция и ГСЧС.

Ранее в ВСУ заявили, что на Пасху РФ может нанести массовый ракетный удар по Украине.

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Ранее мы подводили итоги 414-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Ежесуточно на этом участке РФ совершает 40-50 попыток штурма и более 500 обстрелов с применением всего спектра вооружения. Для усиления российской группировки в Бахмут была переброшена часть сил и средств с Авдеевского направления.

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