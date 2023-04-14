За прошедшие сутки силы РФ совершили 68 обстрелов в Херсонской области, выпустив 280 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Город Херсон враг обстрелял 4 раза. Пострадали жилые кварталы населенных пунктов области, территория учебного заведения в с. Змеевка и парковая зона в Херсоне.

Из-за российской агрессии два человека погибли, четыре - получили ранения

Что касается эвакуации населения, то с деоккупированной территории области эвакуированы 99 человек.

Война в Украине продолжается уже 415-й день. Мы следим за новостями 14 апреля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 414-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Ежесуточно на этом участке РФ совершает 40-50 попыток штурма и более 500 обстрелов с применением всего спектра вооружения. Для усиления российской группировки в Бахмут была переброшена часть сил и средств с Авдеевского направления.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.