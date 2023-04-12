Российские войска совершили 35 обстрелов Херсонской области за последние сутки. Всего враг выпустил 170 снарядов из тяжелой артиллерии и авиации.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем телеграм-канале.

В результате обстрелов были повреждены жилые кварталы, церковь, линии электропередач и предприятия в селах Днепровское и городе Берислав.

Херсон был под ударом пять раз за минувшие сутки. В результате обстрелов один человек погиб.

С оккупированной территории области было эвакуировано 109 человек.

Вчера в Херсоне от обстрела пострадал храм, а в области нанесен авиаудар по предприятию.

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