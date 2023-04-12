РФ обстреляла Херсон 5 раз за сутки, есть жертвы
Российские войска совершили 35 обстрелов Херсонской области за последние сутки. Всего враг выпустил 170 снарядов из тяжелой артиллерии и авиации.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем телеграм-канале.
В результате обстрелов были повреждены жилые кварталы, церковь, линии электропередач и предприятия в селах Днепровское и городе Берислав.
Херсон был под ударом пять раз за минувшие сутки. В результате обстрелов один человек погиб.
С оккупированной территории области было эвакуировано 109 человек.
Вчера в Херсоне от обстрела пострадал храм, а в области нанесен авиаудар по предприятию.
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