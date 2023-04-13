В прифронтовых областях Украины за минувшие сутки погибли двое гражданских - один в Херсоне и один в Донецкой области. Еще как минимум четыре человека получили ранения.

Об этом сообщают местные администрации.

В Донецкой области после обстрела поселка Очеретино один погибший и двое раненных.

По Херсонской области за сутки было совершено 46 обстрелов, в том числе по Херсону. Повреждены жилые кварталы и завод, погиб один человек, а двое получили ранения.

Подверглась обстрелу и соседняя Николаевская область - из РСЗО ударили по Очакову.





Также накануне в Херсонской области погиб человек после того, как наехал на машине на мину.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки РФ провела 45 раз атаковала ВСУ на Донбассе.

Война в Украине продолжается уже 414-й день. Мы следим за новостями 13 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 413-го дня войны. Россияне, похоже, полностью захватили административный центр Бахмута и добились успехов под Кременной. Большой резонанс вызвало видео, на котором украинскому пленному отрезают голову. Washington Post пишет, что Украина отложила свое контрнаступление из-за погоды, медленных поставок техники, нехватки боеприпасов и слива документов Пентагона. А премьер Шмыгаль заявил, что контрнаступление может начаться летом, а не весной.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, что стало известно об Украине из "утечкек Пентагона".