РФ продолжает сосредотачивать силы на Лиманском, Авдеевском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В течение суток было отражено более 45 атак противника:

На Лиманском направлении - в районе Белогоровки;

На Бахмутском направлении - севернее Хромово, возле Богдановки и Предтечино и в самом Бахмуте.

На Авдеевском и Марьинском направлениях - в районах населенных пунктов Северное, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области. Самые ожесточенные бои продолжаются за Марьинку.

Тем временем продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси. Отдельные соединения и части приведены в высшую степень боевой готовности. Доукомплектование привлекаемых к проверке подразделений осуществлено за счет призыва военнослужащих запаса.

Как писала "Страна", 10 апреля РФ вывела в Черное море четыре ракетоносителя, что говорит о высокой вероятности атак.

Вчера РФ обстреляла Херсон 5 раз за сутки, есть жертвы.

Война в Украине продолжается уже 414-й день. Мы следим за новостями 13 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 413-го дня войны.

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