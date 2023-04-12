Украинская армия отбила 34 атаки на Донбассе. За Марьинку идут жестокие бои. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 12 апреля. Сообщается, что украинские войска отбили 34 атаки на четырех направлениях, за Марьинку идут ожесточенные бои.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
Главное из заявлений командования:
1. Армия РФ пытается взять под полный контроль Бахмут, продолжаются боевые действия.
2. Отбито 34 атаки на направлениях:
- Лиманском – в районе Белогоровки;
- Бахмутском – севернее Хромово и возле Богдановки (всего на этом участке фронта отбито 18 атак);
- Авдеевском и Марьинском – в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки. Самые ожесточенные бои – за Марьинку (отбито 14 атак).
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла 19 авиаударов, совершила более 10 обстрелов из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла 6 ударов. Также сбит один БПЛА типа "Орлан-10".
Ранее мы писали, что, по данным американского Института изучения войны, силы РФ продвинулись к югу от Кременной в Луганской области.
Война в Украине продолжается уже 413-й день. Мы следим за новостями 12 апреля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 412-го дня войны. На фронте по-прежнему в центре внимания - бои за Бахмут. Российская регулярная армия действует на флангах, а "вагнеровцы" сосредоточены на продвижении внутри города. Украинские военные отмечают, что с приходом российских регулярных войск резко усилились артиллерийские обстрелы.
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