В случае захвата Бахмута Донецкой области россияне пойдут не на запад, к Часов Яру, а на север, чтобы срезать выступ в районе Северска.

Так считает бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Если Бахмут возьмут, то не пойдут на Часов Яр или Константиновку, они будут срезать на Северск, и сейчас самая сильная российская группировка не под Бахмутом а на Лиманском направлении. Они хотят выровнять фронт, и взятие Бахмута освобождает огромное количество войск, которые немедленно бросят на Северск и, конечно, этот выступ срежут, потому что там очень тяжело обороняться", - заявил он.

Он заявил, что "Бахмут сдерживает отрезание выступа, который разъединяет две группировки и очень сильно ослабляет российские усилия по наступлению".

Ранее СМИ писали, что украинские военные, воюющие на Бахмутском фронте, подтверждают, что россияне продвигаются вглубь города.

Между тем генерал Сырский заявил, что Россия перешла к тактике "выжженной земли" в Бахмуте, уничтожая все важные объекты.

Война в Украине продолжается уже 411-й день. Мы следим за новостями 10 апреля в своем онлайне.