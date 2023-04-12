В среду, 12 апреля, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки.

Главное из нее:

1. За прошедшие сутки противник нанес 1 ракетный и 21 авиационный удар, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

2. Силы РФ сосредоточили основные усилия на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки ВСУ отбили 72 атаки на указанных направлениях.

3. Продолжаются бои за Бахмут.

4. Ожесточенные бои продолжаются за Марьинку.

5. На Шахтерском направлении в течение минувших суток противник наступательных действий не проводил.

6. Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили 2 вражеских БПЛА типа "Орлан - 10".



Война в Украине продолжается уже 413-й день. Мы следим за новостями 12 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 412-го дня войны. На фронте по-прежнему в центре внимания - бои за Бахмут. Российская регулярная армия действует на флангах, а "вагнеровцы" сосредоточены на продвижении внутри города. Украинские военные отмечают, что с приходом российских регулярных войск резко усилились артиллерийские обстрелы.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.