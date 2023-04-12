Силы РФ продвинулись к югу от Кременной в Луганской области - ISW
Силы РФ добились успехов в продвижении в лесном массиве к югу от Кременной в Луганской области.
Об этом пишет "Институт изучения войны" (США).
На кадрах с геолокацией, опубликованных 10 апреля, видны части 76-й гвардейской дивизии ВДВ, действующие в четырех километрах к югу от Кременной. Дополнительные кадры показывают, что российские войска захватили другие украинские позиции в лесу в пяти километрах от Кременной на том же направлении.
"Это указывает на то, что подразделения десанта продвинулись в окружающем лесу", - делает вывод "Институт". По его данным, российские десантники замечены в использовании тяжелых огнеметных систем.
Также российские силы удерживают позиции в десяти километрах к северо-востоку от Купянска.
"На кадрах с геолокацией, опубликованных 11 апреля, видно, что российские войска захватили Лиман Первый и, вероятно, какое-то время оккупировали поселок", - говорится в сводке.
По данным Генштаба ВСУ, РФ сосредоточила основные усилия на попытках полной оккупации Донецкой и Луганской областей.
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