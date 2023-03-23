С начала марта на участке Сватово - Кременная на севере Луганской области идут ожесточенные бои, что, вероятно, связано с попытками россиян отбить Купянск, являющийся логистическим узлом.

Об этом сообщает британская разведка.

Минобороны Британии сообщает, что РФ частично восстановила контроль над ближайшими подступами к Кременной, которая ранее в этом году находилась под непосредственной украинской угрозой.

"Местами Россия добилась выигрыша до нескольких километров. Российское командование, вероятно, пытается расширить зону безопасности к западу от подготовленных ими оборонительных рубежей вдоль возвышенностей и интегрировать естественное препятствие в виде реки Оскол", - сообщает разведка в новой сводке.

В Лондоне считают, что в оперативном плане намерения России на северо-востоке, вероятно, остаются оборонительными, а российские командиры, вероятно, опасаются, что это один из секторов, где Украина может предпринять крупные наступательные операции.

Война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 392-го дня войны. Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, там он пообщался с военными и наградил их. По данным британской разведки, в последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32. Днем россияне ударили ракетами по жилым многоэтажкам в Запорожье, в результате пострадали десятки людей.

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