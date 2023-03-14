В районе Белогоровки противник применял кроме артиллерии и танков также авиацию, чтобы постоянно атаковать позиции ВСУ.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"Такая же тяжелая ситуация и на Кременском и на Сватовском направлениях, но успехов там враг не имеет, никаких существенных продвижений там нет", - заявил он.

В целом, ситуация в Луганской области "стабильно тяжелая, но полностью контролируемая".

Напомним, ранее американский Институт изучения войны сообщал о незначительном продвижении войск РФ к северо-востоку от Купянска. Это направление находится на запад от Сватово Луганской области.

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