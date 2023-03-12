Боевая ситуация в Луганской области остается напряженной, россияне постоянно экспериментируют с тактикой боя.

Об этом сказал глава ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"Кременная. Белогоровка. Сватово. То, что там происходит - это попытка не просто в лобовую штурмовать наши позиции. Россияне экспериментируют. То техникой едут тяжелой, до 10-12 единиц, то едет 3 БМП, а между ними идет пехота, или танк стоит в глубине леса и просто расстреливает позиции, или иногда просто запускают по три роты на штурм. Постоянно сейчас подключают дроны всех типов - их у россиян стало намного больше", - объясняет Гайдай.

"Наши защитники стараются на каждую такую новую волну давать достойный отпор. Они что-то придумывают, планируют. По состоянию на сейчас очень тяжелая, но полностью контролируемая ситуация по всем трем направлениям", - заявил он.

Напомним, россияне стягивают в Кременную кадровые войска, мобилизованных и военную технику.

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