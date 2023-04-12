В Херсонской области автомобиль с двумя гражданскими подорвался на мине в карьере близ Тягинки.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация в своем Telegram-канале.

По информации обладминистрации, один мужчина погиб, второй – получил тяжелые травмы.

Ранее мы писали, что в Киевской области трактор наехал на поле на противотанковую мину. В результате водитель получил ранения. ЧП произошло на поле в пределах сел Русановка и Светильник.

Также "Страна" рассказывала, что в Бериславском районе Херсонской области на выезде из Малой Александровки автомобиль с гражданскими наехал на российскую взрывчатку. В результате двое мужчин погибли от полученных ранений.

Война в Украине продолжается уже 413-й день. Мы следим за новостями 12 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 412-го дня войны. На фронте по-прежнему в центре внимания - бои за Бахмут. Российская регулярная армия действует на флангах, а "вагнеровцы" сосредоточены на продвижении внутри города. Украинские военные отмечают, что с приходом российских регулярных войск резко усилились артиллерийские обстрелы.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.