На Изюмщине в Харьковской области автомобиль подорвался на вражеской мине. Погибли два человека.

Об этом сообщает в Фейсбуке Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, днем 29 марта в Барвенково Изюмского района легковой автомобиль на грунтовой полевой дороге наехал на мину и взорвался. Погибли 16-летний парень и 34-летний мужчина. Получили ранения двое мужчин 24 и 20 лет. Они госпитализированы.

При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование проводится следственными отделениями полиции №1 Изюмского райуправления Нацполиции в Харьковской области.

В начале марта в той же Харьковской области у села Спиваковка работник хозяйства и трое мужчин, которые ехали с ним в авто, подорвались на противотанковой мине. Все четверо погибли на месте.

Ранее мы писали, что в Херсонской области на российской мине подорвался автомобиль. Погибли двое мужчин.