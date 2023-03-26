Благодатное уничтожено российскими обстрелами. Фото: Telegram

В Сети появились фото села Благодатное в Николаевской области с высоты птичьего полета. В прошлом году этот населенный пункт находился вблизи линии фронта.

Соответствующие снимки публикуют Telegram-каналы.

На фото можно заметить, что все дома Благодатного разрушены из-за обстрелов.

Последствия обстрелов села Благодатное под Николаевом

Последствия обстрелов села Благодатное под Николаевом

Ранее мы писали, что недавно войска РФ атаковали населенный пункт Куцурубской громады Николаевской области. Разрушены дома, есть погибший.

Война в Украине продолжается уже 396-й день. Мы следим за новостями 26 марта в своем онлайне.

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