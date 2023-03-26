В Сети появились фото села Благодатное в Николаевской области с высоты птичьего полета. В прошлом году этот населенный пункт находился вблизи линии фронта.

Соответствующие снимки публикуют Telegram-каналы.

На фото можно заметить, что все дома Благодатного разрушены из-за обстрелов.

Ранее мы писали, что недавно войска РФ атаковали населенный пункт Куцурубской громады Николаевской области. Разрушены дома, есть погибший.

Война в Украине продолжается уже 396-й день. Мы следим за новостями 26 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 395-го дня войны. Бахмут остается эпицентром боевых действий, однако Залужный сказал, что обстановку вокруг города удается стабилизировать. Западные СМИ заявили, что РФ отказалась от планов дальнейшего наступления в Украине весной и сосредоточится на сдерживании наступления ВСУ, которое, как ожидается, начнется в ближайшее время. Газета Wall Street Journal написала о проблемах с мобилизацией в Украине.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных событиях на фронте за минувшие сутки.