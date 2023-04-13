Российская артиллерия ударила по парку в Днепровском районе Херсона, погиб местный житель.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

"Кроме этого, вражеская авиация сегодня ударила по селу Змиевка Бериславского района. Управляемыми авиабомбами россияне попали в здание местной школы. К сожалению, из-за вражеской атаки находившийся в образовательном учреждении 62-летний завхоз погиб на месте. Еще один человек, 55-летний школьный сторож, получил ранения", - сообщили в Херсонской ОВА.

Напомним, вчера под Херсоном авто с гражданскими наехало на мину в карьере, один человек погиб, второй получил ранения.

Также "Страна" писала, как в Херсоне от обстрела пострадал храм, а в области нанесен авиаудар по предприятию.

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