Харьковская область за минувшие сутки подверглась массированным обстрелам со стороны российских войск в нескольких районах, включая Харьковский, Купянский, Чугуевский и Богодуховский. Известно минимум о двух погибших и одном раненом гражданском.

Об этом сообщил губернатор Олег Синегубов.

В Двуречной Харьковской области от обстрела погибли двое пенсионеров - мужчины 71 и 75 лет. Женщина 63 лет была госпитализирована.

В селах Сотницкий Казачок, Ивашки и Кучеривка были повреждены частные дома, в селе Куща Чугуевского района - здание учебного заведения.

Как сообщала "Страна", в остальных прифронтовых областях за сутки погибли еще двое гражданских - в Херсоне и на Донбассе.

Война в Украине продолжается уже 414-й день. Мы следим за новостями 13 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 413-го дня войны. Россияне, похоже, полностью захватили административный центр Бахмута и добились успехов под Кременной. Большой резонанс вызвало видео, на котором украинскому пленному отрезают голову. Washington Post пишет, что Украина отложила свое контрнаступление из-за погоды, медленных поставок техники, нехватки боеприпасов и слива документов Пентагона. А премьер Шмыгаль заявил, что контрнаступление может начаться летом, а не весной.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, что стало известно об Украине из "утечкек Пентагона".