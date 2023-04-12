За прошедшие сутки силы РФ продолжили обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Подробности сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов Волчанска в Чугуевском районе повреждено по меньшей мере 4 жилых дома и дорожное полотно.

В Изюмском районе в результате падения российского БПЛА произошел пожар на площади 10 га на открытой территории в поле.

В результате обстрела из РСЗО с. Кондрашовка Купянского района ранения получила 62-летняя женщина.

В области остается высокой минная опасность. Вчера вблизи с. Подобовка Купянского района на неизвестном взрывоопасном предмете в поле подорвался 32-летний мужчина. Он получил контузию и был госпитализирован.

Кроме того, в с. Рубежное Чугуевского района 48-летний мужчина на собственном подворье взорвался на российской мине. Он был госпитализирован с минно-взрывной травмой.

Война в Украине продолжается уже 413-й день. Мы следим за новостями 12 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 412-го дня войны. На фронте по-прежнему в центре внимания - бои за Бахмут. Российская регулярная армия действует на флангах, а "вагнеровцы" сосредоточены на продвижении внутри города. Украинские военные отмечают, что с приходом российских регулярных войск резко усилились артиллерийские обстрелы.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.