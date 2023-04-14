Россия может совершить очередной массовый ракетный удар по Украине на Пасху - в воскресенья, 16 апреля. А также во все последующие майские праздники.

Об этом заявил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Ничего святого у этих людей нет, они могут совершить разные провокации и на эти праздники, но впереди еще их "скрепы" первомайские, девятомайские и так далее", - заявил он.

Ранее сообщалось, что по всей Украине на православную Пасху не будут отменять комендантский час и ужесточают меры безопасности. Для недопущения правонарушений будут запущены дополнительные экипажи патрульной полиции.

Война в Украине продолжается уже 415-й день. Мы следим за новостями 14 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 414-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Ежесуточно на этом участке РФ совершает 40-50 попыток штурма и более 500 обстрелов с применением всего спектра вооружения. Для усиления российской группировки в Бахмут была переброшена часть сил и средств с Авдеевского направления.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.