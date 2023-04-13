В Киеве прихожане смогут провести всю Пасхальную ночь в храмах. Но их нельзя будет покидать до утра
Ночные пасхальные службы в Киеве не запрещены. Прихожане, которые к моменту комендантского часа окажутся в церкви, смогут находиться там до утра.
Об этом заявила Киевская городская военная администрация.
По предварительному графику, храмы и соборы будут открыты для вечерних и утренних молебнов 15 апреля с 15:00 до 23:00, а 16 апреля с 05:00 до 18:00.
Комендантский час продлится как обычно - с 00:00 до 05:00.
"Однако введенный комендантский час не делает невозможным проведение ночного богослужения в церквях", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.
Как сообщалось, Пасхальное богослужение в Киеве пройдет в 163 храмах, их список мы публиковали. Наибольшее количество храмов, которые будут праздновать Пасху, находятся в Дарницком районе столицы - 25 храмов, а наименьшее количество - в Соломенском районе - всего 8.
При этом власти столицы призвали прихожан по возможности остаться дома и молиться в онлайне.
По всей Украине в Пасхальную ночь не будут отменять комендантский час и ужесточат меры безопасности. Для недопущения правонарушений будут запущены дополнительные экипажи патрульной полиции.