Ночные пасхальные службы в Киеве не запрещены. Прихожане, которые к моменту комендантского часа окажутся в церкви, смогут находиться там до утра.

Об этом заявила Киевская городская военная администрация.

По предварительному графику, храмы и соборы будут открыты для вечерних и утренних молебнов 15 апреля с 15:00 до 23:00, а 16 апреля с 05:00 до 18:00.

Комендантский час продлится как обычно - с 00:00 до 05:00.

"Однако введенный комендантский час не делает невозможным проведение ночного богослужения в церквях", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Как сообщалось, Пасхальное богослужение в Киеве пройдет в 163 храмах, их список мы публиковали. Наибольшее количество храмов, которые будут праздновать Пасху, находятся в Дарницком районе столицы - 25 храмов, а наименьшее количество - в Соломенском районе - всего 8.

При этом власти столицы призвали прихожан по возможности остаться дома и молиться в онлайне.

По всей Украине в Пасхальную ночь не будут отменять комендантский час и ужесточат меры безопасности. Для недопущения правонарушений будут запущены дополнительные экипажи патрульной полиции.