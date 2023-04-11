На выходных в Киеве усилят меры безопасности из-за праздника Пасхи.

Об этом "Стране" сообщили источники в Киевской мэрии.

"Усиленные меры безопасности будут на протяжении всех выходных, а в пасхальную ночь больше тысячи полицейских будут патрулировать улицы Киева. Особенно, это касается мест большого скопления людей.

Главное, чтобы все понимали серьезность ситуации и соблюдали комендантский час. Его никто не отменял, правоохранители будут тщательно следить, чтобы все придерживались правил", - говорит источник.

Ранее о том, как праздновать Пасху в условиях комендантского часа сообщала мэрия Киева.

Также первый замглавы департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что по всей Украине на православную Пасху не будут отменять комендантский час и ужесточают меры безопасности. В зависимости от конкретного храма, верующим могут быть установлены ограничения на пребывание в храме во время комендантского часа.

Напомним, что "Укрзализныця" к Пасхе запускает дополнительные поезда в Киев, Одессу, Харьков и другие города.