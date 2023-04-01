На украинско-польской границе увеличился поток лиц, направляющихся в Украину.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"Активизация движения связана с тем, что многие граждане возвращаются в Украину в канун Пасхальных праздников. Это приводит к увеличению времени ожидания пересечения границы", - предупредило ведомство.

Ранее мы писали, что Украина и Польша планируют вести совместный контроль границ.

Также "Страна" рассказывала, что в декабре прошлого года украинцы массово возвращались домой из Польши, несмотря на энергокризис.

Война в Украине продолжается уже 402-й день. Мы следим за новостями 1 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 401-го дня войны. РФ выпустила девять ракет по Харькову, обстреляла Запорожье и пригород с применением РСЗО. Сырский сообщил, что российские войска на некоторых участках в районе Бахмута "заметно нервничают". Премьер Венгрии Орбан заявил, что в ЕС "близки к обсуждению" отправки в Украину миротворческих войск. Лукашенко призвал к немедленному перемирию, пригрозив, что в противном случае все может окончиться ядерной войной.

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