В Киеве готовятся к празднованию Пасхи, которая состоится 16 апреля. Религиозный праздник Воскресения Господня будет отмечаться в 163-х храмах.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Наибольшее количество храмов, которые будут праздновать Пасху, находятся в Дарницком районе столицы - 25 храмов, а наименьшее количество - в Соломенском районе - всего 8.

По предварительному графику, праздничные молебны запланированы на вечер 15 апреля (с 15:00 до 23:00) и утро 16 апреля (с 5:00 до 18:00).

Глава КГВА Сергей Попко призвал киевлян по возможности следить за богослужениями онлайн, чтобы избежать больших скоплений людей в храмах.

Как писала "Страна", в Киеве на выходных усилят меры безопасности из-за Пасхи. При этом в Пасхальную ночь не будут отменять комендантский час.

Напомним, что пасхальная корзина в этом году подорожала почти на четверть.

Война в Украине продолжается уже 413-й день. Мы следим за новостями 12 апреля в своем онлайне.

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